Sport.quotidiano.net - La Carrarese di Calabro ricarica le batterie. Lavoro mirato per essere al top della forma

Leggi su Sport.quotidiano.net

Laieri è tornata a lavorare sul campo dopo i due giorni di riposo. Il gruppo azzurro ha sostenuto dei test fisici in base ai quali verrà impostato ilda fare nei prossimi giorni. Questa è la settimana da sfruttare per provare a rimettere un po’ di benzina nel motore perché poi il campionato non si fermerà più. Si giocherà anche nelle feste comandate: a Pasquetta, il giornoLiberazione e il 1° maggio. In particolare ci sarà un autentico tour di force nel finale con le ultime tre giornate che si disputeranno nell’arco di soli 8 giorni. Questi giorni rappresentano, quindi, gli unici a disposizione per fare undi un certo tipo a livello fisico perché poi la prossima sarà una settimana “tipo“ in funzione del match interno contro il Bari. Si cercherà di sfruttare questo lasso di tempo anche per provare a recuperare qualche giocatore.