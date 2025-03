Lettera43.it - La carognata di Rossi a Meloni con Benigni in Rai e le altre pillole del giorno

Ci mancava Robertoche sulla Rai loda Ventotene, tra l’altro facendo il boom di ascolti col 28,1 per cento di share. «L’ennesimadi», si sente dire dalle parti di Giorgia, dove si parla di un cognome, quello del numero uno della Rai, Giampaolo, e non di “comunisti”. Il gelo ormai domina i rapporti tra chi comanda in Fratelli d’Italia e l’amministratore delegato di Viale Mazzini (si fa per dire, dato che per colpa dell’amianto sono tutti emigrati dal palazzo, posizionati in uffici sparsi in tutta Roma) che è pure sfortunato, della serie «ma proprio prima della trasmissione dila premier se ne doveva uscire fuori attaccando Ventotene e Altiero Spinelli?». Succede quando si vogliono mandare in televisione i comici in diretta, invece di registrare con calma tutto quello che deve essere trasmesso.