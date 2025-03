La boxe sarà a Los Angeles 2028 cronistoria di un percorso ad ostacoli | World Boxing premiata dal Cio

Leggi su Sportface.it

Ha schivato le insidie e i pericoli come Muhammad Alì nel match di esibizione contro Michael Dokes. Laalla fine ce l’ha fatta all’ultimo round:alle Olimpiadi di Lose lo farà con una federazione che gode del riconoscimento della famiglia olimpica. La notizia era nell’aria, ma è stata suggellata solo oggi dal CIO, durante la 144esima sessione in corso di svolgimento a Costa Navarino (Grecia), dove è passata la proposta del Comitato Esecutivo, per votazione unanime, di riammettere il pugilato nel programma a cinque cerchi. Mancava solo l’ufficialità, ma di fatto il mondo dei guantoni aveva iniziato a fare festa già dopo il riconoscimento del CIO, avvenuto lo scorso 26 febbraio, della nuova Federazione Internazionale di Pugilato, la, che, ad oggi, è composta da 88 nazione appartenenti a 5 continenti.