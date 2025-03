Amica.it - La beauty routine mensile che riduce ai minimi termini quella quotidiana

Leggi su Amica.it

Ci sono donne che amano dedicare del tempo ogni giorno alla propriadi bellezza, creando dei veri e propri rituali di cura del corpo, skincare e make up. Poi ci sono quelle donne che vogliono essere in ordine, ma per mancanza di tempo o altro, possono dedicarsi solo ad alcuni passaggi essenziali. SuTok è esploso il trend “high-maintenance things to do to be low maintenance”. Sembra un ossimoro, invece si promuove unache velocizza (tanto). L’idea dietro a questa tendenza, èdi dedicare, una volta al mese, una giornata intera ai ritualida fare in casa. Con questo tipo di manutenzione, la frase “ops, mi sono svegliata così” è un obiettivo facilmente raggiungibile, soprattutto se non si ama indossare tanto trucco nel quotidiano e si preferisce unaminimalista.