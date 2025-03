Ilgiorno.it - La battaglia di Parabiago diventa una graphic novel con “Parabellum”

(Milano), 20 marzo 2025 - La storicadi, avvenuta quasi sette secoli fa nelle campagne che avrebbero poi visto nascere la città della calzatura, trova nuova vita in una. Disponibile in libreria e su Amazon,– Ladiè un romanzo a fumetti edito da Ferrogallico, con i testi di Francesco Granito e i disegni di Giuseppe Botte. L'opera ha ottenuto il patrocinio dei Comuni coinvolti dalla storica, tra cui, Aquileia, Casale Monferrato, Ferrara, Saluzzo e Volpiano. Durante la presentazione del libro in municipio, il sindaco di, Raffaele Cucchi, ha sottolineato l'importanza di questa pubblicazione: “È un’occasione per parlare della nostra storia e del nostro territorio in modo diverso. Abbiamo libri che raccontano la storia di, ma la scelta di realizzare unarappresenta un approccio innovativo che può attrarre un pubblico diverso”.