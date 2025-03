Laspunta.it - La Asl Rm5 potenzia le attività del Dipartimento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione

Leggi su Laspunta.it

La DirezioneASL Roma 5 annuncia un significativomentoUOSD DNA (Unità Operativa Semplice Dipartimentale dei), reso possibile dall’aumentodotazione di personale grazie a fondi ministeriali dedicati e risorseASL.Con questomento è stato possibile rafforzare leterapeutiche, avviare nuovi percorsi di cura e sviluppare progetti innovativi, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure e la qualità dei trattamenti offerti alle persone con.In particolare, per rispondere in modo più mirato e tempestivo alle diverse esigenze terapeutiche dei pazienti, la UOSD DNA ha introdotto una suddivisione delleambulatoriali in tre livelli di intensità: bassa, media, alta.