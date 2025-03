Ilfattoquotidiano.it - Kyrgios vince un match dopo 2 anni e annuncia: “Sto col sindacato di Nole”

Incredibile, ma vero: Nickha fatto parlare il campo.aver passato diversi mesi ad attaccare con frecciatine sui social network il numero uno al mondo Jk Sinner in merito al caso Clostebol, il tennista australiano ha riscoperto la sensazione della vittoria che gli mancava da ben 895 giorni. Sono infatti passati più di 2dal torneo dell’ottobre del 2022 a Tokyo, in cuisconfisse Kamil Majchrzak agli ottavi di finale.Ma nella gara d’esordio al Masters 1000 di Miami ha battuto in tre set (3-6, 6-3, 6-4) l’americano Mackenzie McDonald. Eppure l’australiano, mentre aspetta di sfidare il russo Karen Khachanov al secondo turno, ha trovato comunque il modo di far parlare di sé anche fuori dal campo appoggiando la causa deldi Djokovic (PTPA) contro gli organi del governo del tennis.