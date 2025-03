Ilnapolista.it - Kvaratskhelia sta trascinando i georgiani a seguire la Ligue 1: nel Paese è il primo campionato al mondo (L’Equipe)

La1 sta vedendo accrescere sempre di più i telespettatori a livello internazionale, recuperando terreno sugli altri top campionati europei. In particolare, in Georgia risulta quasi essere ilpiù seguito, anche grazie alle stelle delche militano nei diversi club:, Davitashvili e Mikautadze.ha trascinato ilariporta:In questa stagione, il pubblico fuori dal territorio francese è aumentato dell’ 8%, un record per i diritti tv. L’importo stimato è aumentato significativamente, tra 125 e 140 milioni di euro; la scorsa estate si arrivava a massimo 80 milioni circa. «In Georgia, non siamo lontani dall’essere ilnumero uno al» annuncia David Labrune, responsabile dei diritti internazionali della Federcalcio francese.