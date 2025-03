Juventusnews24.com - Kullberg festeggia il rinnovo con la Juventus Women: «Siamo una grande famiglia, forte e unita. Vi svelo i miei obiettivo per il futuro»

di RedazioneNews24dopo il: «». Le parole della calciatrice bianconeraLaha ufficializzato ildi. Ai canali ufficiali del club bianconero, ecco le parole della calciatrice dopo la firma fino al 2026.– «Sono felice ed emozionata. Da quando sono qui è bello godersi ogni giorno in questa squadra e in questo gruppo. Ho imparato e sto imparando molto in questa esperienza, ed è bello continuare il percorso insieme. Quando il Club mi ha comunicato che voleva prolungare il mio contratto è stato un momento difelicità».UNA GIORNATA SPECIALE – «Un giorno che mi resta nel cuore? La partita contro la Roma all’Allianz Stadium: è stata una bellissima giornata, con il gruppo e in questo stadio, con unpubblico che ci ha sostenute, regalandoci sensazioni fantastiche».