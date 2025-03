Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il futuro in bianconero è davvero a rischio? Tutta la verità sull’attaccante francese

di RedazionentusNews24, ilinla, ancora di proprietà del Paris Saint-GermainNegli ultimi giorni si è vociferato a lungo di un possibile addio di Randalal termine di questa stagione. Stando agli accordi in essere col Paris Saint-Germain questo è l’unico scenario possibile ma, come noto, lavorrebbe tenerlo in rosa.via ildel centravantisembra legato a doppio filo alla qualificazione alla prossima Champions League: nel caso in cui lanon dovesse centrare il quarto posto un po’ per appeal un po’ per risorse economiche difficilmente potrà sperare di tenerlo in rosa. Lo scrive Tuttosport.Leggi suntusnews24.com