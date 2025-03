Nerdpool.it - Koei Tecmo lancia la demo pubblica di Atelier Yumia: the Alchemist of Memories & the Envisioned Land

Lunedì 17 marzoEurope e lo sviluppatore Gust hanno annunciato che ladel loro prossimo JRPG: Theof; theè ora disponibile, prima del lancio previsto per il 21 marzo 2025, su Nintendo Switch, PlayStation®5, PlayStation®4, Windows PC via Steam® e, per la prima volta nella storia del franchise, Xbox Series XS e Xbox One.I fan che desiderano esplorare l’Aladissian Empire in: Theof; theinsieme all’alchimistaLiessfeldt possono iniziare il loro viaggio con la, ora disponibile. Dall’inizio del prologo fino all’inizio della missione principale “Pioneering the Ligneus Region”, lapresenterà ai giocatorie i suoi compagni, oltre che i nuovi sistemi di sintesi e di combattimento.