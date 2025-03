Ilfoglio.it - Kirsty Coventry è la nuova presidente del Cio, prima donna a guidare il comitato olimpico

, ex campionessa olimpica di nuoto nei 200 dorso, ministro della gioventù, dello sport, dell'arte e del tempo libero dello Zimbabwe, è lae laafricana a diventaredel Cio, ilinternazionale in 130 anni di storia. Finora c’erano stati solo 9 presidenti e naturalmente tutti uomini come nella maggior parte dei governi sportivi. Laaveva il curriculum giusto, è giovane, ha solo 41 anni, una, una mamma, una campionessa, ha l’appoggio deluscente Thomas Bach e soprattutto garantisce un grande cambiamento senza cambiare nulla. L’elezione di Sebastian Coe, il signore dei Giochi di Londra oltre che dell’atletica, un uomo dalle idee originali e divisive (ha messo i premi in denaro ai Giochi per il suo sport, ha battagliato fortemente contro il doping russo e gli atleti transgender), sarebbe stata troppo per unche non ha mai brillato per innovazione.