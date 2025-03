Ilfattoquotidiano.it - Kirsty Coventry delfina di Bach, la rivoluzione dimezzata della prima donna a capo del Cio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lapresidentee africana nella storia del Comitato Olimpico Internazionale., 41 anni, ex nuotatrice dello Zimbabwe, olimpionica ad Atene 2004 e Pechino 2008, è la nuova numero uno dello sport mondiale. Messa così, la sua elezione alla guida del Cio sembra l’annuncio di una. Col solito pragmatismo che richiede la politica, è anche la scelta più conservativa che i capibastone dello sport potessero fare, riuniti in un lussuoso resort alle porte di Atene.è soltanto la decima presidente di sempre, a conferma di quanto questa istituzione ami la tradizione, i mandati lunghi (adesso è di otto anni, più quattro) e sia refrattaria al cambiamento. Prende il posto di Thomas, che era in carica dal 2013 e a cui i boiardi sportivi avevano pure proposto una proroga contra legem, che lui ha preso in considerazione, salvo poi ripiegare sulla comoda poltrona di presidente onorario, su cui siederà a partire da oggi, al fiancoche è riuscito a imporre alla presidenza.