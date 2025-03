Dilei.it - Kate Middleton, il privilegio che è stato negato a Louis. Almeno per ora

Leggi su Dilei.it

si appresta a festeggiare il settimo compleanno di suo figlioche è nato il 23 aprile 2018. A differenza dei suoi due fratelli maggiori, il terzogenito della Principessa del Galles non ha ancora avuto l’occasione di fare una cosa speciale coi suoi genitori, ossia un viaggio diall’estero., mamma presente per i figlie William sono genitori molto presenti. Cercano di dare ai loro tre figli un’infanzia il più normale possibile. Vogliono essere presenti nella loro vita, malgrado i numerosi impegni di Corte che spesso li costringono a stare fuori casa intere giornate e anche a volte la sera.Ma si sforzano di trovare sempre del tempo per i loro bambini., come una qualsiasi altra mamma, li accompagna a scuola la mattina. Ed è stata spesso avvistata alle partite di calcio di George e di, come ai saggi di danza di Charlotte.