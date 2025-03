Metropolitanmagazine.it - Kanye West pubblica su X “Bully”, il suo nuovo album di inediti

Durerà? Ai posteri l’ardua sentenza. Per il momento, però,, l’attesodi, è disponibile su X, preferito ai canonici Apple Music e Spotify. Il disco è accessibile tramite una serie di link protetri da password, che conducono a diverse versioni dell’opera, tutte in formato video. L’ascoltatore può dunque scegliere tra Screening Version, Post Hype Version e Post Post Hype Version, ognuna di una durata diversa, che varia dai venticinque ai quarantacinque minuti.Nel disco sono presenti diversi sample; tra questi, il più riconoscibile è sicuramente You Can’t Hurry Love delle Supremes. Ye ha inserito molti featuring, come Playboi Carti, Ty Dolla Sign e James Blake. Nel pezzo Take My Breath Away, inoltre, si cimenta con un inedito rap in spagnolo.: ildisco e la faida con Kim Kardashian Qualche giorno faha condiviso, sempre su X, una nuova canzone, Lonely Roads Still Go to Sunshine, scritta, a detta sua, da Sean “Diddy” Combs.