Juventusnews24.com - Juventus (Sky), domani incontro tra Elkann e la dirigenza bianconera! Non sarà una riunione d’emergenza: ecco quali temi saranno trattati. Tutti i dettagli

di RedazioneNews24(Sky),trae lasu quanto accadrà Il giornalista Francesco Cosatti ha parlato a Sky Sport per analizzare quanto accadrà nella giornata di, venerdì 21 marzo, in casa Juve. Ciun, previsto da tempo, trae la.PAROLE – «importante tradi Exor e la prima linea della Juve e quindi lacon Scanavino, Calvo e Giuntoli. Unnon di emergenza ma programmato da tempo, unche si basa su questioni finanziari ma anche dell’importanza del risultato sportivo che permetterebbe di continuare un certo tipo di progetto con il quarto posto. Non si parlerà di campo, calciomercato ma di numeri e obiettivi molto chiari».