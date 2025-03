Juventusnews24.com - Juve a rapporto da Elkann (Corriere): dirigenti bianconeri convocati domani per un vertice di emergenza! I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dadello Sport):per undi! Ie gli aggiornamentiL’edizione odierna deldello Sport ha fatto il punto sulla situazione in casa, che si è fatta molto delicata dopo le ultime due batoste in campionato contro Atalanta e Fiorentina.Secondo il quotidiano per la giornata diavrebbe convocato i(Scanavino e Giuntoli a cui forse potrebbe aggiungersi anche Thiago Motta) per undiin cui capire quanto sia realistico il rischio di non arrivare quarti, quali decisioni potrebbero mitigarlo e quale piano alternativo andrebbe seguito in caso di insuccesso.Leggi suntusnews24.com