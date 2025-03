Ilfattoquotidiano.it - Juve, 5 ultras condannati in Cassazione: l’associazione a delinquere entra in curva per la prima volta

Per la, il reato di associazione anelle tifoserie organizzate. Giovedì sera la Corte diha confermato sostanzialmente le condanne per cinquentini processati nell’inchiesta Last Banner. Per loro, accuse a vario titolo di associazione a, estorsione e tentata estorsione, con intimidazioni e prevaricazioni verso la società, gli steward e altri tifosi.LaGli ermellini hanno accolto la richiesta del sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino: rigettati tutti i ricorsi degli imputati, tranne il caso dei 25 abbonamenti a pagamento. I cinque facevano parte del gruppo ultrà bianconero dei Drughi, come riconosciuto dalla sentenza della corte d’Appello di Torino del 30 aprile 2024 e,ancora, da quella del tribunale. L’inchiesta della magistratura ha illuminato le pressioni esercitate dallanei confronti della società, durante la stagione 2018/19: come scioperi del tifo e cori razzisti, organizzati dagliper ottenere benefit e privilegi.