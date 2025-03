Tpi.it - Jurassic World – Il regno distrutto: tutto quello che c’è da sapere sul film

– Il: trama, cast e streaming delQuesta sera, giovedì 20 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda– Ildel 2018 diretto da Juan Antonio Bayona. La pellicola, sequel didel 2015, è il quinto capitolo cinematografico del franchise diPark. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaA Isla Nublar, isola dove si trova il parcoabbandonato ormai da sei mesi, una squadra di mercenari usa un sommergibile per recuperare il DNA dallo scheletro dell’Indominus rex, i cui resti giacciono sul fondo della vecchia laguna del parco. Convinta erroneamente che il Mosasauro sia morto da tempo, la squadra si introduce nella vasca e consegue il proprio obiettivo prelevando una costola che viene inviata immediatamente in superficie.