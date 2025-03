.com - Jurassic World Evolution 2 gratis su Epic Games

Se ami i dinosauri e i videogiochi gestionali, questa è la settimana che aspettavi!2, il celebre titolo di Frontier Developments, è disponibile gratuitamente suStore. Fino al 27 marzo 2025, potrai aggiungere il gioco alla tua libreriae conservarlo per sempre. Approfitta di questa promozione e immergiti nella creazione del tuo parco preistorico, tra sfide strategiche e creature maestose.PEGI: come vengono classificati i videogiochisuDal 20 al 27 marzo 2025,regala agli utenti PC una copia completa di2, normalmente disponibile a pagamento.Il gioco ti mette nei panni di un manager di parchi tematici, con missioni ispirate ai film della saga. Potrai:Costruire e gestire ecosistemi per dinosauri.