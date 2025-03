Ilnapolista.it - Jugovic: «Conte è una garanzia per la Juventus, conosce Torino e l’ambiente bianconero»

intervistato dalla Gazzetta dello Sport sulla crisi e sul futuro della. Ovviamente per lui l’allenatore ideale per risollevarsi è Antonio. L’intervista è di Filippo Cornacchia.Lei cambierebbe Motta subito, a fine stagione o insisterebbe nel progetto avviato la scorsa estate?«Se credi nel progetto e nel ringiovanimento della rosa, puoi andare avanti ancora con Motta. Però.».Però.«Se vuoi puntare sulla mentalità Juve, che in questo momento sembra un po’ mancare a giudicare dai risultati deludenti, allora devi cercare un allenatore che la conosca veramente».Pensa a: «Antonio è una. Da giocatore è stato un vincente nella nostrae da allenatore ha alzato trofei ovunque, non a caso anche alla guida del Napoli sta lottando per il campionato.