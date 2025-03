Nerdpool.it - Jon Bernthal tornerà come Punisher in Daredevil: Rinascita 2?

Leggi su Nerdpool.it

Il ritorno di Jonnel Marvel Cinematic Universe ha mandato in visibilio i fan: l’attore è riapparso nei panni di Frank Castle / Thenell’episodio 4 di(Sic Semper Systema), segnando il suo atteso debutto nell’MCU. Ora, un nuovo report suggerisce che la sua presenza non si fermerà alla prima stagione, ma continuerà anche nella Stagione 2.Ilè ufficialmente nel cast in2Secondo Entertainment Weekly, Joninper la seconda stagione. Le riprese della nuova stagione sono già in corso a New York, confermando che il vigilante armato sarà ancora parte della storia.Ma non è tutto: oltre al suo ruolo nella serie con Charlie Cox,sarebbe anche coinvolto in uno Special Presentation dedicato asu Disney+, che dovrebbe arrivare il prossimo anno.