Jihad e armi fai da te | arrestato a Brescia operaio marocchino per addestramento al terrorismo

Un’operazione congiunta tra la Digos die la Polizia postale ha portato all’arresto di un 46enne di origine marocchina, cittadino italiano edi professione, accusato diad attività con finalità di. L’uomo, secondo gli inquirenti, aveva scaricato e conservato materiale di propagandaista e ricercato online istruzioni per la fabbricazione diartigianali. La perquisizione, eseguita dalle forze dell’ordine, ha portato al sequestro di numerosi manoscritti con messaggi inneggianti al martirio e alla guerra santa, ritrovati all’interno di una rimessa nella sua disponibilità.Propagandaista,unL’inchiesta, condotta dalla Procura di Perugia e ora passata per competenza territoriale a quella di, è scaturita dal monitoraggio del web da parte del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Perugia e della Direzione centrale della polizia di prevenzione.