Oasport.it - Jasmine Paolini vince senza brillare contro Sramkova e accede al terzo turno di Miami

Tanta fatica, ma alla fineha centrato l’obiettivo.la toscana (n.7 del ranking) all’esordio nel WTA1000 di. Splende un fantastico sole in Florida e sul cemento americano l’azzurra non ha messo in mostra il proprio miglior tennis. Tanti alti e bassi peral cospetto di un’avversaria non irresistibile come la slovacca Rebecca(n.37 WTA).Comunque, con determinazione,è riuscita a imporsi col punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 42 minuti di gioco e nelci sarà da affrontare lante tra la tunisina Ons Jabeur (n.31 del seeding) e la ceca Katerina Siniakova (n.57 del mondo). Sarà necessario, però, elevare i giri del motore e soprattutto avere un rendimento più solido se si vorrà fare strada.Nel primo set partenza da incubo per la nostra portacolori, costretta a subire due break consecutivi nei primi tre giochi.