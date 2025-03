Ilgiorno.it - Jackpot Superenalotto, 88 milioni vinti a Roma con una schedina da 3 euro. La guida: dove controllare la vincita, come e quando riscuotere i soldi

Ilrende milionaria la Capitale con un 6 del valore di oltre 88di(per la precisione: 88.232.801,88). Ladelè stata realizzata anel punto vendita in via della Giustiniana 271. È la primacon 6 punti del 2025. La sestina vincente è stata: 36-40-49-54-66-83 Jolly 14 SuperStar 44 Ilè stato centrato con unada 3. Con quella di stasera, giovedì 20 marzo, sono 117 iassegnati dalla nascita dela oggi. Idel 2024 L’ultimo “6” da 89,2diera stato centrato a Riva del Garda (Trento) il 15 ottobre 2024 con unada 3. Il 10 maggio 2024, con unada 2, era stato vinto a Napoli ilda 101,5di. Ecco La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di: 371,1diil 16/02/2003 - Bacheca dei Sistemi – 90 quote 209,1diil 13/08/2019 - Lodi 177,7diil 30/10/2010 - Bacheca dei Sistemi – 70 quote 163,5diil 27/10/2016 - Vibo Valentia 156,2diil 22/05/2021 - Montappone (FM) 147,8diil 22/08/2009 - Bagnone (MS) 139diil 09/02/2010 - Parma (PR) e Pistoia (PT) 130,2diil 17/04/2018 - Caltanissetta (CL) 101,5diil 10/05/2024 – Napoli (NA) 100,7diil 23/10/2008 - Catania (CT) I link per verificare le vincite https://www.