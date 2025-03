Laverita.info - Jack Vettriano: la sua arte «pop» in mostra a Bologna

Celebre pittore scozzese più amato dal pubblico che dalla critica,(1951-2025) è scomparso il 1° marzo di quest’anno, a pochi giorni dall’inaugurazione della bella monografica in corso a(sino al 20 luglio 2025) nelle stanze di Palazzo Pallavicini. Per la prima volta in assoluto in Italia, l’esposizione ospita ben 70 opere, tra cui gli scatti nel suo studio eseguiti da Francesco Guidicini, ritrattista ufficiale del Sunday Times.