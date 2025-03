Inter-news.it - Italia, tre diffidati in campo: uno dell’Inter titolare! L’altro in panchina

Leggi su Inter-news.it

San Siro accoglie una delle grandi classiche del calcio mondiale:-Germania, sfida valida per i quarti di finale di Nations League. Luciano Spalletti si affida a due punti fermi, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, entrambi titolari. Davide Frattesi, invece, partirà dalla. Tra questi, però, ci sono due. SITUAZIONE-Germania incon un occhio alla questione disciplinare. Sono ben cinque i giocatorinella rosana, e un cartellino giallo nella gara d’andata significherebbe squalifica per il ritorno in Germania. Tra i titolari rischiano Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni e Moise Kean, mentre inci sono Federico Gatti e Davide Frattesi, anche loro a un’ammonizione dalla squalifica. A questa lista si aggiungono altri due nomi: Mateo Retegui e Niccolò Pisilli.