Romadailynews.it - Italia: roadshow a Milano mette in evidenza China Int’l Supply Chain Expo

Leggi su Romadailynews.it

Martedi’ si e’ tenuto aundella terza edizione dellaInternational(CISCE), che ha evidenziato la cooperazione bilaterale e la firma di accordi di cooperazione. All’evento hanno partecipato oltre 200 rappresentanti di istituzioni per la promozione del commercio e degli investimenti, associazioni imprenditoriali e imprese di Cina e. Ren Hongbin, presidente del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT), ha sottolineato i costanti progressi raggiunti nella cooperazione bilaterale dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi 55 anni fa. Il presidente ha inoltre esortato un’ulteriore collaborazione nei settori tradizionali e l’ampliamento delle partnership in campi emergenti come i veicoli elettrici, l’intelligenza artificiale e l’economia digitale.