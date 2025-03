Romadailynews.it - Italia: primo gruppo di studenti di programma YES partira’ per Cina

Oltre 100provenienti da 17 universita’ne stanno per partire per un viaggio di studio di 10 giorni in. Si tratta della prima delegazione dini a partecipare alYES – Young Envoys Scholarship. Il 18 marzo, l’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese inha organizzato una cerimonia di saluto, alla quale hanno partecipato oltre 50 rappresentanti deglini.Questa iniziativa rappresenta un passo concreto a sostegno dell’obiettivo politico di alto livello delladi “raddoppiare la portata degli scambi di giovani europei in”. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6010894/6010894/2025-03-20/-di--di--yes-partira-per-Agenzia Xinhua