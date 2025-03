Oasport.it - Italia-Norvegia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2025: orario, programma, streaming

Una sola parola d’ordine: non mollare., alle ore 6:00, la Nazionalena disfiderà lain occasione del terzultimo round valido per il Round Robin dei Campionati, competizione attualmente in fase di svolgimento in quel di Uijeongbu, in Corea del Sud.Non è certamente una situazione semplice quella di Stefania Constantini e compagne, attualmente relegate in fondo alla classifica con tre vittorie e sei sconfitte, un ruolino di marcia peggiore solo a Lituania e Turchia, due squadre al momento con all’attivo nemmeno un successo. Ma la speranza, come dice il più classico dei proverbi, è davvero l’ultima a morire. Motivo per cui le azzurre saranno chiamate a chiudere questa rassegna iridata in crescendo, con la consapevolezza di dover trovare davvero la tempesta perfetta per poter staccare il pass per dei play-off adpraticamente impossibili.