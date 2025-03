Romadailynews.it - Italia: Milano ospita roadshow di terza edizione CISCE

Mario Boselli, presidente della Italy China Council Foundation, interviene durante undelladella China International Supply Chain Expo () a, in, il 18 marzo 2025. Martedi’ nella citta’ si e’ tenuto l’evento della, che ha enfatizzato la cooperazione bilaterale e la firma di accordi di cooperazione. David Doninotti, segretario generale dell’Associazionena commercio estero, interviene durante undelladella China International Supply Chain Expo () a, in, il 18 marzo 2025. Martedi’ nella citta’ si e’ tenuto l’evento della, che ha enfatizzato la cooperazione bilaterale e la firma di accordi di cooperazione. Ren Hongbin, presidente del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT), interviene durante undelladella China International Supply Chain Expo () a, in, il 18 marzo 2025.