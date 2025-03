Sport.quotidiano.net - Italia, la storia per prendersi il futuro. Esame Germania: la chiave è Kean

L’antico fascino di una sfida che mai potrà essere come le altre: luci a San Siro, con la carica dei 55mila pronti a spingere l’di Luciano Spalletti verso un successo contro ladi Julian Nagelsmann, squadra che nelle ultime 9 trasferte solo una volta non ha subìto gol perché abituata a “giocare“ sbilanciandosi in maniera eccessiva. In palio l’accesso alle Final Four (di giugno) della Nations League ma anche un girone più abbordabile per qualificarsi ai Mondiali 2026. E quindi gli stimoli non mancano, considerato anche che gli azzurri non battono i “panzer“ (stasera in campo con una maglia celebrativa per i 125 anni della federazione tedesca) da 13 anni. "Ci sono stati anche quattro pareggi nelle ultime sei partite – fa notare il ct – ma abbiamo il dovere di essere quel sogno che tutti glini hanno nel vedere giocare la Nazionale.