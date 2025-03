Dayitalianews.com - Italia-Germania: tutto pronto per i quarti di finale della Nations League

Questa sera, giovedì 20 marzo 2025, alle ore 20:45, la Nazionalena di calcio affronterà laallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, nella gara di andata deidiUEFA2024/2025. ?Per l’occasione, Spalletti ha convocato 25 giocatori, tra cui le novità Matteo Ruggeri dell’Atalanta e Cesare Casadei del Torino, entrambi alla prima chiamata in Nazionale maggiore. Tornano in gruppo anche Matteo Politano del Napoli e Mattia Zaccagni, assenti rispettivamente da novembre 2023 e settembre. ?La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Uno, canale 1 e 501 HD del digitale terrestre. Le due nazionali si sono affrontate l’ultima volta nel 2022, con una vittoriaper 5-2 in una partita di. L’cercherà di riscattarsi e di proseguire il cammino nella competizione.