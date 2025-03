Internews24.com - Italia Germania, Spalletti verso il 3-5-2. Si affida a due interisti dal primo minuto

Leggi su Internews24.com

di Redazioneil 3-5-2. Duepartiranno dalnell’appuntamento di Nations League di staseraManca sempre meno a, partita carica sempre di grande fascino. Sembra ormai quasi certo che il ctopterà per il 3-5-2 e dovrebbero vedersi daldue giocatori dell’Inter come riporta La Gazzetta dello Sport.– «Kean centravanti e Raspadori seconda punta nel 3-5-2 di, quali che siano le variabili movimentiste in campo. A centrocampo Tonali e Barella ad alternarsi nelle incursioni, con Rovella davanti alla difesa. Fasce a Politano e Udogie. Difesa consolidata con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori a proteggere Donnarumma. Avevamo già perso i due esterni Cambiaso e Dimarco, che avrebbero offerto le versioni arricchite del ruolo, lo juventino regista, l’interista ala.