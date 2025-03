Inter-news.it - Italia-Germania, Spalletti ne sceglie 2 dell’Inter. La probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

Questa sera l’scenderà in campo per l’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League contro la. Lucianonedue, la. SCELTE – Manca ormai pochissimo all’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League. L’giocherà contro laquesta sera a San Siro e prepara l’incontro già da lunedì. L’Inter ha accolto la nazionale di Lucianoad Appiano Gentile, dove il BPER Training Center è diventato il terreno d’allenamento dei convocati. Lo sarà ancora fino a sabato, giorno della vigilia della gara di ritorno e della successiva partenza verso la. Intantosta valutando lada mettere per la partita di questa sera. Tra gli undici che partiranno dal primo minuto figurano insolitamente solo due giocatori