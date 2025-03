Rompipallone.it - Italia-Germania, Rudiger non ha dubbi: “Il miglior difensore italiano è lui”

Antonionon hain vista di: “Ildella Nazionalena è lui”.Domani sera l’scenderà in campo a San Siro alle 20:45 contro lanell’andata dei quarti di finale di Nations League. Un doppio confronto che non solo concederà il pass alle final four della competizione, ma stabiliranno anche i gironi delle due nazionali nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.Se vincono, gli azzurri saranno inseriti nel girone A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. In caso di sconfitta, gli uomini di Spalletti saranno inseriti nel girone I e fronteggerebbero Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. A parlare alla vigilia della sfida che si terrà domani alla Scala del calcio, per la, è stato Antonio, le parole dialla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Nations LeagueNella conferenza stampa alla vigilia diha eletto ilno.