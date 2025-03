Rompipallone.it - Italia-Germania, quante sorprese Spalletti: ecco le scelte

Una delle partite più iconiche della storia del calcio è pronta ad un altro doppio capitolo in occasione della Nations LeagueC’è fermento nell’aria, il countdown è ormai agli sgoccioli: manca sempre meno al fischio d’inizio di, match clou dei quarti di finale di Nations League. Un trofeo che, diciamolo, fa gola a entrambe le nazionali, anche perché nessuna delle due l’ha mai messo in bacheca. Del resto, questa competizione è giovane, nata solo nell’edizione 2018/2019, quando a festeggiare fu il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Poi è toccato a Francia e Spagna.Ma questa partita non è solo una questione di prestigio immediato. In palio c’è un biglietto per le semifinali della Nations League, che si giocheranno proprio sul suolono, e un tassello cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2026, quelli che vedremo disputarsi tra Stati Uniti, Messico e Canada.