Serieanews.com - Italia-Germania nel segno del lutto: commemorati due simboli del calcio

si affrontano in Nations League in una serata carica di significato. Due figure storiche delsaranno ricordate prima del fischio d’inizioneldelduedel(Foto: LaPresse) – serieanews.comCerte partite si presentano da sole.è una di quelle che non hanno bisogno di introduzioni, con un passato carico di sfide epiche e rivalità sportive che attraversano le generazioni. Ma quella che si gioca stasera al Meazza, semifinale di Nations League, avrà un tono diverso dal solito, almeno nei momenti che precederanno ild’inizio.Le due federazioni, infatti, hanno deciso di rendere omaggio a due figureche del loro, entrambe scomparse nei giorni scorsi. Un tributo sobrio e rispettoso, che accompagnerà l’ingresso in campo delle squadre, prima che la partita prenda il via.