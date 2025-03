Ilnapolista.it - Italia-Germania, le ufficiali: Raspadori affiancherà Kean, Politano si prende la fascia destra

Questa sera alle 20:45, match valido per l’andata dei quarti di finale di Nations League. Per gli Azzurri sarà importante fare un buon risultato contro i tedeschi, in vista del ritorno di domenica fuori casa.Ricordiamo che questo match deciderà il girone di qualificazione al Mondiale 2026 della Nazionale allenata da Luciano Spalletti., le formazioniDi seguito, le formazionidella gara:(3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori;, Barella, Rovella, Tonali, Udogie;(4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Stiller, Goretzka; Leweling, Musiala, Sané; Kleindienst.Spalletti, perdonargli il disastro del campionato europeo non è stato facile (Corsera)Scrive Roncone:Spalletti si porta addosso tanto calcio, e tanta vita.