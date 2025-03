Spazionapoli.it - Italia-Germania, le probabili scelte di Spalletti: tre ‘napoletani’ in campo

Stasera c’è, leformazioni e ledi, con tre ‘napoletani’ in campo nell’andata dei quarti di finale di Nations League.Per l’andata dei quarti di finale di Nations League, stasera si affrontanoallo stadio San Siro. La sfida, che avrà il ritorno domenica 23 marzo al Signal Iduna Park di Dortmund, mette in palio la semifinale contro la vincente di Portogallo-Danimarca. Visibile in diretta sulle reti Rai alle 20,45, il match vedrà uno stadio con oltre 50mila spettatori con un’atmosfera dalle grandi occasioni.Il Ct Lucianonelle prossime ore scioglierà gli ultimi dubbi sui giocatori da mandare in campo: le suefaranno propendere per una formazione più offensiva o più difensiva. A far spostare l’ago della bilancia potrebbe essere l’eventuale impiego di alcuni giocatori del Napoli.