Italia-Germania | gli azzurri perdono 2-1 decisivi i gol di Kleindienst e Goretzka

L’di Luciano Spalletti esce sconfitta contro lanel match d’andata dei quarti di Nations League. Dopo un primo tempo accorto e concluso in vantaggio grazie a Tonali, glisubiscono la rimonta nella ripresa. Il 2-1 per i tedeschi lascia alla Nazionalena un compito arduo per il ritorno a Dortmund, dove servirà un’impresa per qualificarsi alle semifinali.Un primo tempo solido e concretoL’inizio del match vede unaaggressiva, intenzionata a controllare il gioco attraverso il possesso palla. Tuttavia, è l’a sbloccare il risultato al 9’, dimostrando grande cinismo. Politano, sulla destra, confeziona una giocata eccellente servendo un pallone al centro per Kean, che viene anticipato dalla difesa tedesca. Sulla respinta, però, arriva puntuale Tonali, che insacca il gol dell’1-0.