Thesocialpost.it - Italia-Germania: gli azzurri partono forti, 1-0 a fine primo tempo

Leggi su Thesocialpost.it

Milano – L’parte forte nel match contro la, valido per le qualificazioni a Euro 2024. A San Siro, glidi Luciano Spalletti mostrano una prestazione solida, chiudendo ogni varco agli avversari e colpendo con cinismo in contropiede.Tonali sblocca il match al 9?L’inizio gara vede unaaggressiva nel possesso palla, ma è l’a trovare la via del gol. Politano, dopo una splendida azione personale sulla destra, serve un pallone velenoso in area. Kean non ci arriva, ma è Tonali a spuntare, infilando il portiere Baumann e portando gliin vantaggio.Questo gol conferma il centrocampista come uno dei protagonisti storici contro i tedeschi nei primi 15 minuti di un match ufficiale. Solo due giocatori prima di lui avevano segnato così presto: Roberto Boninsegna nel Mondiale 1970 e Sandro Mazzola nelle qualificazioni del 1969.