Bergamonews.it - Italia-Germania, Geppi Cucciari, Titanic o Jurassic World? La tv del 20 marzo

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, giovedì 20, su RaiUno alle 20.45 si potrà vedere la partita di calcio tra, match di andata del quarto di finale di Nations League 2024/25 del gruppo A. In diretta dallo stadio San Siro di Milano, telecronaca di Alberto Rimedio, commento tecnico di Daniele Adani, a bordo campo Tiziana Alla Interviste di Andrea Riscassi e Fabrizio Tumbarello Pitch View studio a cura di Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni.Il pre-partita inizierà alle 20.30.Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda il film “Masquerade – Ladri d’amore”. Adrien, ex ballerino, vive nell’ozio in Costa Azzurra, mantenuto da un’ex attrice molto più grande di lui. La sua esistenza monotona cambia quando incontra Margot, una bella ragazza che vive di piccole truffe.Su RaiTre alle 21.