Italia-Germania formazioni ufficiali! La scelta sui giocatori dell’Inter

Manca poco al fischio d’inizio di, sfida valida per i quarti di finale di Nations League. Nella suggestiva cornice di San Siro, Luciano Spalletti ha sciolto le riserve ezzato la formazione azzurra, puntando su un assetto solido e ben equilibrato. Tra i protagonisti più attesi ci sono i duesu tre convocati (quattro contando Yann Bisseck dall’altra parte).INTER PRESENTE – L’questa sera sfiderà lain casa, a San Siro. Lo stadio degli interisti, infatti due su tre convocati saranno tutti presenti, oltre Yann Bisseck in panchina per i tedeschi. Si tratta di Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, schierati titolari rispettivamente al centro della difesa e come mezzala nel 3-5-2 scelto dal commissario tecnico. Il classe ‘99 è chiamato a guidare il reparto arretrato con la sua consueta eleganza nell’impostazione e la solidità nei duelli individuali.