Thesocialpost.it - Italia-Germania, fischi durante l’inno tedesco. Scoppia la polemica

Leggi su Thesocialpost.it

L’attesa sfida di Nations League tra, valida per l’andata dei quarti di finale e attualmente in corso allo stadio San Siro di Milano, è iniziata con un episodio controverso.e tensione sugli spaltil’esecuzione del, una parte del pubblico haato sonoramente, provocando un clima di tensione sugli spalti. Alcuni spettatori hanno provato a coprire icon timidi applausi, ma il gesto non è bastato a dissipare l’imbarazzo.Ombra su una serata di grande sportMentre la partita prosegue, l’episodio continua a far discutere, gettando un’ombra su quella che dovrebbe essere una serata di grande sportività e rispetto reciproco.L'articololaproviene da The Social Post.