Oasport.it - Italia-Germania 1-2, i colpi di testa tedeschi ribaltano il gol di Tonali in Nations League

Leggi su Oasport.it

die le palle inattive tradiscono ancora una volta l’: erano stati fondamentali mortiferi durante la Francia lo scorso anno (soltanto per ricordare uno degli ultimi precedenti più famosi) e lo sono stati questa sera contro lanell’andata dei quarti di finale dellaandata in scena allo Stadio San Siro di Milano. Isi sono imposti per 2-1 e si sono portati in grande vantaggio in vista della sfida di ritorno in programma domenica a Dortmund.Questo doppio confronto mette in palio la qualificazione alla Final Four di questa competizione, ma è determinante anche per il girone delle qualificazioni ai Mondiali: chi si impose si merita il più abbordabile raggruppamento con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, evitando così il gruppo con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia nel cammino che condurrà alla prossima rassegna iridata.