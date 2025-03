Agi.it - Italia-Germania 1-2: azzurri sconfitti in Nations League

Leggi su Agi.it

AGI - Spalletti conferma il 3-5-1-1 con Barella e Tonali a scortare Rovella, in attacco spazio a Kean, supportato da Raspadori (assente Retegui per un risentimento muscolare). Volti nuovi per ladi Nagelsmann, senza Wirtz e Havertz il ct tedesco ha schierato Musiala sulla trequarti con Burkardt, attaccante del Mainz alla terza presenza in nazionale, come unica punta. I primi minuti hanno confermato quanto ipotizzato dal ct azzurro in conferenza: tanti ribaltamenti di fronte, l'si è affidata alle ripartenze per poter far male agli ospiti. L'illusione del vantaggio iniziale Al 9' glihanno trovato il gol: il filtrante di Barella ha liberato Politano, il passaggio sporcato da Tah ha permesso a Tonali di sbloccare il punteggio. Lasi è affidata a Goretzka, ma il tiro dalla distanza è stato bloccato senza problemi da Donnarumma.