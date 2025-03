Internews24.com - Italia Germania 1-2, agli azzurri non basta il gol di Tonali: la Nazionale di Spalletti crolla a San Siro, decidono i gol di Kleindienst e Goretzka

di Redazione1-2, glino a San: nonil gol di Sandro, si decide tutto a DortmundFinisce con la vittoria per 2-1 per i tedeschi il match di Santra. La squadra di Julian Nagelsmann batte ladell’ex allenatore dell‘Inter2-1 ribaltando l’incontro nella ripresa con i gol di. Grande rimpianto per gli, che giocano una gara attenta per tutto il primo tempo, trovando il gol del vantaggio al nono minuto con l’ex Milan Sandro. A inizio ripresa Nagelsmann inserisceche al primo pallone fa 1-1 di testa. L’sfiora il nuovo vantaggio con Raspadori e poi subisce subito dopo il del 2-1, ancora una volta su calcio da fermo e ancora una volta di testa, da