Inter-news.it - Italia, dal vantaggio alla rimonta della Germania. Decide Goretzka

L’viene sconfitta dcon il punteggio di 1-2. A segno Sandro Tonali, Tim Kleindienst e Leon, il quale completa ladei tedeschi.PRIMO TEMPO – L’inizia il match contro la, valido per l’andata dei quarti di finale di Nations League, con la mentalità e l’aggressività giuste per provare ad imporsi. Gli sforziNazionale azzurra vengono premiati, con Sandro Tonali che conclude un’azione splendidasua compagine ribadendo in rete da distanza ravvicinata al 9?. La squadra di casa continua il suo pressing nella prima metàfrazione, sperando di poter certificare ilacquisito anche nel resto del match. Tale convincimento viene, però, gradualmente a sfumarsi, con lache cresce gradualmente con sempre maggiore consapevolezza nei propri mezzi.