Oasport.it - Italia-Corea del Sud oggi in tv, Mondiali curling femminile 2025: orario, programma, streaming

Venerdì 21 marzo (alle ore 01.00ne) l’affronterà ladel Sud aidi. La nostra Nazionale incrocerà le padrone di casa sul ghiaccio di Uijeongbu (del Sud) in quella che sarà la penultima partita di questa rassegna iridata per le azzurre: la qualificazione alla fase a eliminazione diretta è ormai irraggiungibile, l’obiettivo è quello di ottenere un risultato positivo contro un’avversario di rango prima della chiusura contro la Norvegia.Dopo il bel quarto posto dello scorso anno, l’avventura del quartetto tricolore non è stata così esaltante in terra asiatica e i risultati sono purtroppo stati molto altalenanti, con qualche sconfitta di troppo che fin da subito ha complicato l’obiettivo dell’, presentatasi all’appuntamento per provare a battagliare per una medaglia.